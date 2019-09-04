Названы имена разбившихся на Ставрополье пилотов штурмовика

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-04T12:29:14+03:00

Майор и капитан из упавшего СУ-25 служили в 368- авиационном полку

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В упавшем на Ставрополье штурмовике СУ-25 находились два пилота. Майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев. Они служили в 368-ом авиационном штурмовом полке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что достать тела летчиков, которые, предположительно, остались в самолете, пока не представляется возможным. Рухнувшее судно ушло на 3 метра под землю.

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ИСТОЧНИК KP.RU