Двое молодых парней погибли в автомобильной аварии с лошадью в Дагестане

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-04T12:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду ночью на трассе "Ставрополь-Крайновка" в Кизлярском районе произошло ДТП, в результате которого двое 19-летних уроженцев Дагестана скончались на месте, а еще одного доставили в больницу. Согласно данным МВД по республике, у спасшегося водителя не было водительских прав.

- По предварительной информации, водитель - 19-летний житель хутора Украинский Кизлярского района, управляя машиной "ВАЗ-2114», двигался из Кизляра в сторону села Черняевка и не справился с управлением, допустив наезд на лошадь, - передает пресс-секретарь ведомства.

В итоге пассажиры погибли на месте, водитель в реанимации районной больницы. Сотрудники МВД собирают данные для установления всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU