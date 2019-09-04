Двое молодых парней погибли в автомобильной аварии с лошадью в Дагестане
В среду ночью на трассе "Ставрополь-Крайновка" в Кизлярском районе произошло ДТП, в результате которого двое 19-летних уроженцев Дагестана скончались на месте, а еще одного доставили в больницу. Согласно данным МВД по республике, у спасшегося водителя не было водительских прав.
- По предварительной информации, водитель - 19-летний житель хутора Украинский Кизлярского района, управляя машиной "ВАЗ-2114», двигался из Кизляра в сторону села Черняевка и не справился с управлением, допустив наезд на лошадь, - передает пресс-секретарь ведомства.
В итоге пассажиры погибли на месте, водитель в реанимации районной больницы. Сотрудники МВД собирают данные для установления всех деталей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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