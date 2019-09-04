К Хабибу Нурмагомедову приставили вооружённую охрану

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-04T13:07:26+03:00

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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после прибытия в Абу-Даби находится под усиленной охраной. Вооружённые телохранители будут охранять спортсмена на протяжении всего его прибывания в столице ОАЭ. Таким образом власти страны хотят исключить возможность скандальных инцидентов, в том числе с участием ирландца Конора Макгрегора и его команды, которые в качестве зрителей прибыли на турнир UFC 242.

— Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении дагестанского спортсмена.

Главным событием UFC 242 станет бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Поединок за пояс чемпиона в полулёгком весе стартует 7 сентября в 23:00 по московскому времени. Первые бои чемпионата начнутся в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU