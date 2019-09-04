2019-09-04T15:34:42+03:00
Происшествия

"Сын в одном шаге от гибели": минздрав проверяет жалобу отца на врачей Махачкалы

Родитель объясняет тяжелое состояние ребенка халатностью медиков
Евгения СОКОРЕВА
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Фото мальчика.Фото мальчика.Фото: СОЦСЕТИ
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Министерство здравоохранения Дагестана проводит проверку после публикации в Instagram поста о халатности врачей махачкалинской больницы, из-за которой, со слов автора, ребенок попал в реанимацию и находится "в одном шаге от гибели". Отец пишет, что сына, приняв на скорой, как следует не обследовали и, поставив неверный диагноз "серозный менингит", "пичкали препаратами, после чего ребенок чуть не умер". Впоследствии уже нашли опухоль, а значит лечили ранее не от того и теряли драгоценное время.

- Я 100 раз звоню в минздрав, всем плевать на наше горе, хочу чтобы эти врачи понесли заслуженное наказание! Кто-нибудь свяжитесь со мной с сотой попытки, - обращался родитель к чиновникам.

- В настоящее время по направлению из Дагестана ребёнок находится на лечении в Москве, в Морозовской детской городской клинической больнице, где получает химиотерапию, - отвечают в Министерстве здравоохранения республики. - До этого по скорой мальчик был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, где получал лечение по поводу гнойного менингита, диагноз подтверждён лабораторно, менингит был излечен. Во время лечения нарушался режим, родители забирали ребёнка из индивидуального бокса.

Опухоль, как говорят в ведомстве, выявили после "купирования острого инфекционного процесса и выписки из инфекционного стационара".

- Со своей стороны Минздрав РД проведёт служебное расследование, будет дана оценка действиям медицинского персонала Республиканского центра инфекционных болезней, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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