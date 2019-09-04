2019-09-04T15:36:28+03:00
Происшествия

Больного псориазом мужчину со шрамами ищут на Ставрополье

Правоохранители просят помочь найти человека
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
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38-летний Олег Савченко бесследно исчез год назад в Минеральных Водах. Просто вышел из дома и не вернулся. Полиция просит помощи в поиске Савченко. На вид мужчине 37-40 лет, он высокого роста, среднего телосложения, смугл, с черными короткими волосами, карими глазами. В день исчезновения был одет в тонкую светлую куртку, синие джинсы, черные туфли.

Из особых примет — крупные шрамы на обоих боках, по всему телу пигментные пятна из-за псориаза.

Сообщит информацию о разыскиваемом можно по телефонам: 8(87922) 4-28-60, 4-29-31, 6-85-31, 5-72-22 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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