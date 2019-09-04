5 ставропольцев выступят в Конкурсе солистов Детского хора страны

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-04T15:47:29+03:00

Он соберет ребят со всей страны в «Артеке»

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В конкурсе солистов Детского хора России участвуют 5 ставропольцев. Соревнование пройдет в Международном детском центре «Артек», пишет «Ставропольская правда».

Среди голосов нашего края — Милана Тлугачева из Ессентуков, Никита Лой из Ставрополя, Юлия Индюченко из Михайловска, Олеся Мостовая из Кисловодска и Виктория Сацункевич, представляющая Георгиевск. Помимо конкурсной части, 12 сентября ребята выступят на Артек-арене в гала-концерте.

ИСТОЧНИК KP.RU