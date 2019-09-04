Грузовик с 9 тыс литров нелегального пива остановлен на Ставрополье
Груз помещен на досудебное хранение
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На федеральной трассе в районе Минеральных Вод был остановлен грузовик, перевозивший алкоголь. Как выяснилось, разрешения на оборот горячительных напитков у водителя не было. Правоохранители изъяли 9,2 тыс литров пива и больше 500 ПЭТ-бутылок.
Груз отправлен на досудебное хранение АО «Росспиртпром». Росалкогольрегулирование по СКФО проводит административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU