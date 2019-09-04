Кто на Северном Кавказе лучше всего майские указы Путина выполняет

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-04T16:29:34+03:00

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В сети появились данные о том, насколько успешно регионы России выполняют майские указы президента России Владимира Путина. Результаты исследования опубликованы на специализированном сайте.

Специалисты для оценки работы использовали наработанные методики, учитывающие то, как хорошо освещают проектную деятельность в регионах, каких результатов добились и насколько предпринимаемые меры систематичны. О работе письменно отчитывались с мест, и эксперты, чтобы не допустить обмана, сравнивали прошлые письма с нынешними. Таким образом высчитывались значения.

Выяснилось, что лучше всех справляются с майскими указами в Ставрополье (72 единицы). Ближайшего конкурента - Амурскую область - край превосходит на шесть единиц. Северная Осетия и Ингушетия занимают 27 и 30 место с 47 единицами. Чечня (45) и Кабардино-Балкария (37) расположились на 37 и 50 строчках соответственно. В аутсайдерах - не только окружных, но и федеральных - оказались Дагестан (82) и Карачаево-Черкесия (83). Республики набрали по 15 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU