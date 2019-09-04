В Железноводске замуровали меч в 10-тонном камне
Архитекторы воплотили в жизнь легенду о храбром воине
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Меч храброго Бештау в камне установили в Железноводске в новом парке «Комсомольская поляна».
Строители случайно обнаружили 10-тонный камень, который так был похож на камень из легенды о «Каменном сердце Бештау». Согласно сюжету, сердце выкатилось из раненой груди храброго воина и превратилось в камень. «Комсомольскую поляну» откроют 28 сентября, на облагороженной территории пройдет праздник Дня города.
ИСТОЧНИК KP.RU