Битаров: Федеральный центр активно способствует развитию Северной Осетии

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-04T20:02:11+03:00

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Правительство Российской Федерации и профильные министерства оказывают Северной Осетии всю необходимую помощь и активное содействие в реализации планов, способствующих динамичному развитию республики. Об этом Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров сообщил Заместителю председателя Правительства РФ Виталию Мутко в ходе рабочей встречи в Москве.

Глава региона выразил благодарность Виталию Мутко за постоянное внимание к республике – в прошлом году Северная Осетия получила 1 миллиард рублей из резервного фонда Правительства РФ.

- Выделенные средства направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ, детских садов, организаций культуры, лечебно-профилактических учреждений. В частности, более 170 млн рублей были освоены на медицинских объектах в сельской местности. Следует отметить, что именно вы прилагаете все необходимые усилия для того, чтобы реализовать важные решения, которые были приняты по развитию Беслана еще в 2005 году, - сказал Вячеслав Битаров.

Глава республики также отметил, что настойчивость и целеустремленность Виталия Мутко стали важным фактором решения проблем, которые существуют в Беслане.

- Если есть необходимость, готов приехать в Беслан и встретиться с местными жителями для определения путей решения накопившихся вопросов, - заверил Виталий Мутко.

Стороны обсудили перечень мероприятий социально-экономического развития РСО-Алания на 2018-2025 годы, в рамках которого планируется строительство 50 объектов. На сегодняшний день шесть из них уже введены в эксплуатацию в прошедшем году, ещё 20 планируются на текущий год. На эти цели из федерального центра выделено более 8 млрд рублей.

- Принято решение о выделении в текущем году 1,5 млрд рублей. Кроме того, по вашей просьбе подготовлено распоряжение о выделении 179 млн рублей из резервного фонда на строительство семи объектов здравоохранения. Что касается всесезонного горнолыжного курорта «Мамисон» и возвращения ему статуса особой экономической зоны, то Правительством РФ рассмотрен данный вопрос, подготовлен проект распоряжения и на ближайшем заседании оно будет принято, - подчеркнул Виталий Мутко.

В свою очередь Вячеслав Битаров поделился планами, согласно которым федеральная экспертиза проектно-сметной документации завершится в феврале, что позволит приступить к активной фазе реализации проектов, в том числе с привлечением инвесторов, которые дали согласие на строительство гостиниц и других объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU