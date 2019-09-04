2019-09-04T20:35:04+03:00
Общество

Кадыров объяснил чиновникам, как разговаривать с простыми людьми

Глава Чечни предостерёг подопечных от невнятных ответов и попыток уйти от темы
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров объяснил чиновникам, как они должны общаться с народомРамзан Кадыров объяснил чиновникам, как они должны общаться с народомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров рассказал чеченским чиновникам, как они должны общаться с населением. По словам главы, каждый должен исчерпывающе отвечать на вопросы и не пытаться уйти от темы.

— Будьте готовы отвечать на сложные вопросы. Ответы гражданам должны быть содержательными и исчерпывающими. Каждый руководитель должен быть полностью в курсе дел на вверенном ему участке, — резюмировал Кадыров.

А отвечать придётся — вскоре на местном ТВ пройдёт серия прямых эфиров с высокопоставленными лицами Чечни. И представители государства, по словам Кадырова, не имеют права ударить в грязь лицом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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