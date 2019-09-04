Кадыров объяснил чиновникам, как разговаривать с простыми людьми
Рамзан Кадыров рассказал чеченским чиновникам, как они должны общаться с населением. По словам главы, каждый должен исчерпывающе отвечать на вопросы и не пытаться уйти от темы.
— Будьте готовы отвечать на сложные вопросы. Ответы гражданам должны быть содержательными и исчерпывающими. Каждый руководитель должен быть полностью в курсе дел на вверенном ему участке, — резюмировал Кадыров.
А отвечать придётся — вскоре на местном ТВ пройдёт серия прямых эфиров с высокопоставленными лицами Чечни. И представители государства, по словам Кадырова, не имеют права ударить в грязь лицом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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