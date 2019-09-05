Два жители Дагестана показали, где зарыто тело богатой маникюрщицы
Жительницу Питера убили на свидании и закопали
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В Санкт-Петербурге арестовали двоих жителей Дагестана по подозрению в убийстве. 49-летняя маникюрщица пропала 2 июля. Из ее квартиры исчезли драгоценности, угнали и машину BMW первой серии. Задержанные по подозрению в убийстве показали, где зарыто тело. Следствие выяснило, что убитой назначили свидание, а на встрече убили и ограбили.
Устанавливается причастность задержанных к нападениям на двух девушек из салонов интим-услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU