Два жители Дагестана показали, где зарыто тело богатой маникюрщицы

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-05T09:26:33+03:00

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В Санкт-Петербурге арестовали двоих жителей Дагестана по подозрению в убийстве. 49-летняя маникюрщица пропала 2 июля. Из ее квартиры исчезли драгоценности, угнали и машину BMW первой серии. Задержанные по подозрению в убийстве показали, где зарыто тело. Следствие выяснило, что убитой назначили свидание, а на встрече убили и ограбили.

Устанавливается причастность задержанных к нападениям на двух девушек из салонов интим-услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU