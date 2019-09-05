В аэропорту Минвод построен терминал прибытия
В Ставрополе появится точной такой же
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В Международном аэропорту «Минеральные Воды» открыт терминал прибытия. В будущем он превратится в транспортный хаб. Руководство аэроузла надеется, что пассажиров станет больше, а география полетов — шире.
Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод планируют преображать одновременно. Поэтому точно такой же терминал должен появится в и краевой столице. Торги или строительство планируется уже на конец года.
Что касается Минвод, общая площадь терминала составила порядка 9 тыс. кв. метров. Он способен пропустить через себя больше тысячи пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 240 — на международных.
ИСТОЧНИК KP.RU