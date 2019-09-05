«Мало налил!»: ставрополец убил знакомого из-за алкоголя

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-05T10:04:52+03:00

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40-летний житель Ипатово обвиняется в убийстве знакомого. Следствие полагает, что 5 мая вечером мужчины выпивали и поссорились, потому что знакомый не долил в стакан обвиняемого. Мужчины подрались, после чего буянивший отправился домой. Но спустя время его взяла обида: он еще раз пришел в гости с ножом, нанес обидчику 4 удара в грудь. Мужчина умер.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU