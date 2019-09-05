10 лет строго режима получил террорист на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-05T10:16:35+03:00

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На Ставрополье Никита Сопыряев осужден на 10 лет за причастность к террористической деятельности. Он присягнул лидеру запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и планировал совершить акт террора на Ставрополье.

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело в марте текущего года. А в конце августа Северо-Кавказский военный окружной суд признал мужчину виновным и назначил 2 года в тюрьме и 8 лет в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU