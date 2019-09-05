Ленин, Толстой и Кадыров: россияне назвали самых известных бородачей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-05T10:51:59+03:00

Борода настолько въелась в образ Кадырова, что без нее его сложно представить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом говорит народ в социологических опросах

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, а точнее - его борода, не стали самыми популярными среди россиян. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ.

По данным исследования, самая популярная растительность была у немецкого героя советского народа - Карла Маркса (24 процента). Дальше идет русский классик Лев Толстой (19 процентов) и Владимир Ленин (13 процентов). Причем старшее поколение часто вспоминало Фридриха Энгельса, но его борода оказалась не так популярна.

Из современников в рейтинг попали Тимати: его бороду знают все, но выделяют из массы восемь процентов опрошенных. Следом идет Михаил Шуфутинский (пять процентов) и - только теперь - глава Чечни Рамзан Кадыров с четырьмя процентами.

ИСТОЧНИК KP.RU