2019-09-05T10:51:59+03:00
Общество

Ленин, Толстой и Кадыров: россияне назвали самых известных бородачей

Об этом говорит народ в социологических опросах
Антон ШАПОВАЛОВ
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Борода настолько въелась в образ Кадырова, что без нее его сложно представитьБорода настолько въелась в образ Кадырова, что без нее его сложно представитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, а точнее - его борода, не стали самыми популярными среди россиян. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ.

По данным исследования, самая популярная растительность была у немецкого героя советского народа - Карла Маркса (24 процента). Дальше идет русский классик Лев Толстой (19 процентов) и Владимир Ленин (13 процентов). Причем старшее поколение часто вспоминало Фридриха Энгельса, но его борода оказалась не так популярна.

Из современников в рейтинг попали Тимати: его бороду знают все, но выделяют из массы восемь процентов опрошенных. Следом идет Михаил Шуфутинский (пять процентов) и - только теперь - глава Чечни Рамзан Кадыров с четырьмя процентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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