Ленин, Толстой и Кадыров: россияне назвали самых известных бородачей
Глава Чечни Рамзан Кадыров, а точнее - его борода, не стали самыми популярными среди россиян. К такому выводу пришли эксперты ВЦИОМ.
По данным исследования, самая популярная растительность была у немецкого героя советского народа - Карла Маркса (24 процента). Дальше идет русский классик Лев Толстой (19 процентов) и Владимир Ленин (13 процентов). Причем старшее поколение часто вспоминало Фридриха Энгельса, но его борода оказалась не так популярна.
Из современников в рейтинг попали Тимати: его бороду знают все, но выделяют из массы восемь процентов опрошенных. Следом идет Михаил Шуфутинский (пять процентов) и - только теперь - глава Чечни Рамзан Кадыров с четырьмя процентами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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