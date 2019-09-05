На Ставрополье женщина продала машину и скотину ради мужчины

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-05T10:41:03+03:00

А он ее обманул

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В Новоселицком районе женщина согласилась ради знакомого продать автомобиль и 4 скотины, чтобы дать ему деньги в долг. Получив согласие, мужчина продал указанное имущество и забрал деньги. Однако все сроки вышли, а денег женщина так и не увидела. Сумма ущерба превысила 200 тыс рублей. 47-летний житель Александровского района дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU