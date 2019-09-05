2019-09-05T10:41:03+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщина продала машину и скотину ради мужчины

А он ее обманул
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоселицком районе женщина согласилась ради знакомого продать автомобиль и 4 скотины, чтобы дать ему деньги в долг. Получив согласие, мужчина продал указанное имущество и забрал деньги. Однако все сроки вышли, а денег женщина так и не увидела. Сумма ущерба превысила 200 тыс рублей. 47-летний житель Александровского района дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За маломобильными жителями Ставрополя в день выборов пришлют машину
На Ставрополье появится санавиация
На Ставрополье в «КАМАЗ» врезалась легковушка, водитель которой пострадал
Автобус и «Приора» столкнулись в Кисловодске: 5 человек пострадали
Шутка Путина про рождаемость на Кавказе заставила смеяться весь зал
Мошенник требовал за лекарства у ставропольчанки 173 тысячи рублей
За разбитый телефон ставропольца заключили под стражу
Дагестанцы на Land Cruiser проигнорировали шлагбаум и попали под поезд
«Черные ящики» ставропольского СУ-25 расшифровывают в Москве
Жриц любви из интернета изнасиловали и обокрали два уроженца Дагестана
Потерял всю семью и пережил инсульты: одинокому мужчине помогают в Ставрополе
На Эльбрусе спасли московского альпиниста
На Ставрополье девушка сравнила с нацистами людей, сжигающих листья
Видео: Ice Bucket Challenge с ведром газировки устроил в людном месте ставрополец
Сбербанк поможет экспортировать продукцию южных производителей
Первые электрокары в России будут выпускать в Дагестане
Политолог: «Ставрополье к выборам готово полностью»
Ставрополец выловил 18 кг рыбы из частного пруда
Ленин, Толстой и Кадыров: россияне назвали самых известных бородачей
10 лет строго режима получил террорист на Ставрополье