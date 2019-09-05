Первые электрокары в России будут выпускать в Дагестане
Их будут производить на машиностроительном заводе "Дагдизель"
Первые электрокары в России будут выпускать в ДагестанеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Никто не мог подозревать, но это случилось - первые российские электромобили будут производить в Дагестане на каспийском заводе "Дагдизель". Об этом сообщает пресс-служба администрации Дербента.
Запустить электрокары планируют именно там в мае 2020 года. На транспорте будут перевозить туристов к основным культурным памятникам города. Для электромобилей создадут несколько парковок.
По желанию градоначальников, электрокары будут компактными. Таким образом они хотят разгрузить улицы города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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