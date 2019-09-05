Видео: Ice Bucket Challenge с ведром газировки устроил в людном месте ставрополец

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-05T11:30:52+03:00

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Лайки, хайпы, пранки, подписчики — вот боги, которым поклоняются блогеры, мечтающие о деньгах в Интернете. 18-летний ставрополец под ником sjoill недавно вылил на себя ведро газировки в помещении, где продают фаст-фуд.

Сладкую воду он набрал в предварительно подготовленную посудину из автомата. Представление молодого человека мало кому понравилось, но точно всех впечатлило.

Идеология похожего действа с ледяной водой в рамках акции Ice Bucket Challenge, в которой принимали участие и звезды, совсем не «лайковая». «Испытание водой» люди проходили ради повышения осведомлённости о боковом амиотрофическом склерозе и ради благотворительного финансирования фондов по исследованию этой болезни. Часто участвующие в этом звезды отдавали немалые суммы в эти фонды. И уж точно Линдси Лохан, Бэкхемы, Вин Дизель, Джастин Бибер не заставляли работников фаст-фуда оттирать липкие полы после себя.

Ice Bucket Challenge от ставропольского пранкера.

ИСТОЧНИК KP.RU