На Ставрополье девушка сравнила с нацистами людей, сжигающих листья

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-05T11:43:08+03:00

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Девушка из Шпаковского района записала на видео свое послание людям, корыте жгут листья и траву на своих участках. Она заявляет, что дым вредит детям, нарушает экологическую обстановку.

«Люди, которые жгут костры из опавшей листвы и травы, они недалеко ушли от нацистов», - приводит слова заявительницы «Победа 26». Нашлись те, кто поддержал девушку, предложив вывозить листву и траву в пакетах на свалку. Другие же сказали, что костры никому не вредят.

"Они недалеко ушли от нацистов: девушка на Ставрополье выступает против поджога листьев.

ИСТОЧНИК KP.RU