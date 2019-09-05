На Ставрополье девушка сравнила с нацистами людей, сжигающих листья
Она яро выступает против злостного уничтожения экологии вредным дымом
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Девушка из Шпаковского района записала на видео свое послание людям, корыте жгут листья и траву на своих участках. Она заявляет, что дым вредит детям, нарушает экологическую обстановку.
«Люди, которые жгут костры из опавшей листвы и травы, они недалеко ушли от нацистов», - приводит слова заявительницы «Победа 26». Нашлись те, кто поддержал девушку, предложив вывозить листву и траву в пакетах на свалку. Другие же сказали, что костры никому не вредят.
"Они недалеко ушли от нацистов: девушка на Ставрополье выступает против поджога листьев.
ИСТОЧНИК KP.RU