На Эльбрусе спасли московского альпиниста

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-05T11:42:33+03:00

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Высокогорные спасатели Кабардино-Балкарии разыскали и вытащили из переделки московского альпиниста. Мужчина получил травму ноги во время восхождения на Эльбрус. Не имея сил передвигаться, он вызвал МЧС.

— Мы нашли пострадавшего на высоте 3800 метров. Мужчина зарегистрировал свой маршрут, поэтому мы без труда его отыскали и спустили в лагерь на поляне «Азау», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU