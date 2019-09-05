На Эльбрусе спасли московского альпиниста
Травма ноги поставила жизнь мужчины под угрозу
Фото: ГУ МЧС по КБР
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Высокогорные спасатели Кабардино-Балкарии разыскали и вытащили из переделки московского альпиниста. Мужчина получил травму ноги во время восхождения на Эльбрус. Не имея сил передвигаться, он вызвал МЧС.
— Мы нашли пострадавшего на высоте 3800 метров. Мужчина зарегистрировал свой маршрут, поэтому мы без труда его отыскали и спустили в лагерь на поляне «Азау», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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