Потерял всю семью и пережил инсульты: одинокому мужчине помогают в Ставрополе
После третьего инсульта 51-летний реставратор автомобилей живет один на старой даче в Ставрополе. Жена и дочь Александра давно погибли в автокатастрофе, а сам он перенес третий инсульт.
Неравнодушные люди попросили обратить внимание на него, так как сам он «помощи не просит, пытается работать на дому», но остро нуждается в продуктах и лекарствах. На ситуацию отреагировали волонтеры, которые приехали на улицу Айвовую, в садовое товарищество Южное-1 и привезли ему продукты.
- Денег не просит, живёт в покосившейся старой времянке без удобств, только выписали из больницы, - рассказали его недавние гости.
В администрации города прокомментировали:
- Вопрос оказания Александру различных видов помощи на контроле в комитете соцзащиты.
Выяснилось, что мужчина зарегистрирован в Ставрополе, у него есть родная сестра, с которой они не разговаривают. Александр живет на пенсию и может передвигаться при помощи трости и костылей. Знакомая помогает ему вести быт. От помощи соцработника, волонтеров и оформления в госучреждение Александр категорически отказался. Сотрудники мэрии привезли ему продукты и предметы первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU