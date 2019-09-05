2019-09-05T12:18:38+03:00
Общество

Потерял всю семью и пережил инсульты: одинокому мужчине помогают в Ставрополе

Он живет в старой времянке без удобств, но помощи не просит
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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После третьего инсульта 51-летний реставратор автомобилей живет один на старой даче в Ставрополе. Жена и дочь Александра давно погибли в автокатастрофе, а сам он перенес третий инсульт.

Неравнодушные люди попросили обратить внимание на него, так как сам он «помощи не просит, пытается работать на дому», но остро нуждается в продуктах и лекарствах. На ситуацию отреагировали волонтеры, которые приехали на улицу Айвовую, в садовое товарищество Южное-1 и привезли ему продукты.

- Денег не просит, живёт в покосившейся старой времянке без удобств, только выписали из больницы, - рассказали его недавние гости.

В администрации города прокомментировали:

- Вопрос оказания Александру различных видов помощи на контроле в комитете соцзащиты.

Выяснилось, что мужчина зарегистрирован в Ставрополе, у него есть родная сестра, с которой они не разговаривают. Александр живет на пенсию и может передвигаться при помощи трости и костылей. Знакомая помогает ему вести быт. От помощи соцработника, волонтеров и оформления в госучреждение Александр категорически отказался. Сотрудники мэрии привезли ему продукты и предметы первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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