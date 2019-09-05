«Черные ящики» ставропольского СУ-25 расшифровывают в Москве
Бортовой речевой самописец, рухнувшего на Ставрополье штурмовика, пригоден для расшифровки
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На расшифровку в Москву перевезли «черные ящики» из разбившегося на Ставрополье СУ-25УБ. Об этом сообщает представитель экстренных служб. Приборы пригодны для расшифровки, так что с большой долей вероятности полученные из них данные прольют свет на картину трагических событий. Пока у правоохранителей две вероятные версии: ошибка пилотов штурмовика и неисправность самого судна.
ИСТОЧНИК KP.RU