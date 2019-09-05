Мошенник требовал за лекарства у ставропольчанки 173 тысячи рублей
Она заявила на негодника в полицию
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69-летняя пенсионерка, которая смогла: жительница Ставрополья не только не попалась на удочку мошенника, но еще и заставила с ним разбираться полицию.
На телефон пожилой женщины позвонил неизвестный и принялся убеждать ее купить необходимые лекарства. За здоровье он хотел 173 тыс. рублей. Женщина положила трубку и обратилась в полицию.
По заявлению ставропольчанки возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU