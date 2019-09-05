Мошенник требовал за лекарства у ставропольчанки 173 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-05T14:19:58+03:00

Она заявила на негодника в полицию

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69-летняя пенсионерка, которая смогла: жительница Ставрополья не только не попалась на удочку мошенника, но еще и заставила с ним разбираться полицию.

На телефон пожилой женщины позвонил неизвестный и принялся убеждать ее купить необходимые лекарства. За здоровье он хотел 173 тыс. рублей. Женщина положила трубку и обратилась в полицию.

По заявлению ставропольчанки возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU