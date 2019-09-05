2019-09-05T14:18:51+03:00
Политика

Шутка Путина про рождаемость на Кавказе заставила смеяться весь зал

Синдзо Абэ похвастался скоростью ходьбы японцев, а российский президент — естественным приростом населения [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Путин пошутил про высокую рождаемость на КавказеВладимир Путин пошутил про высокую рождаемость на КавказеФото: REUTERS
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На полях Восточного экономического форума Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Во время беседы президент нашёл место для иронии. Услышав, что в последнее время японцы стали быстрее ходить пешком, он пошутил о «правильном распределении сил».

— Синдзо говорил, что в Японии начали быстрее ходить, это хорошо. А у нас в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию? — подчеркнул президент, рассмешив весь зал.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4 - 6 сентября.

Путин пошутил про высокую рождаемость на Кавказе.Видео: генеральным информационным партнером ВЭФ МИА Россия сегодня

ИСТОЧНИК KP.RU

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