Автобус и «Приора» столкнулись в Кисловодске: 5 человек пострадали
В момент аварии в автобусе находилось 15 человек
Фото: УИГБДД по СК
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В Кисловодске 4 сентября пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. Водитель автобуса «Хендэ Конти Кузбасс» поворачивал налево и не уступил «Ладе Приоре», которая ехала прямо с противоположного направления. В больнице оказались водитель и 4 пассажира легковушки. В автобусе в момент ДТП находилось 15 человек. Водитель «Приоры» получил водительские права несколько дней назад.
Степень ответственности участников устанавливается, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU