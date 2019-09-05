2019-09-05T14:26:10+03:00
Происшествия

Автобус и «Приора» столкнулись в Кисловодске: 5 человек пострадали

В момент аварии в автобусе находилось 15 человек
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Кисловодске 4 сентября пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. Водитель автобуса «Хендэ Конти Кузбасс» поворачивал налево и не уступил «Ладе Приоре», которая ехала прямо с противоположного направления. В больнице оказались водитель и 4 пассажира легковушки. В автобусе в момент ДТП находилось 15 человек. Водитель «Приоры» получил водительские права несколько дней назад.

Степень ответственности участников устанавливается, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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