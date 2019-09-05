На Ставрополье в «КАМАЗ» врезалась легковушка, водитель которой пострадал
Он на высокой скорости слишком близко подъехал к фуре
Фото: УИГБДД по СК
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Около Изобильного 4 сентября легковушка врезалась в «КАМАЗ». Водитель «ВАЗ-21074» несся на большой скорости и слишком близко подъехал к задней части фуры. 34-летний водитель отечественного авто доставлен в больницу, другие участники аварии не пострадали. За последние несколько лет он не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU