Пятигорск лишился в огне провокационного кафе
Заведение с игривым названием местные жители называют одним из лучших
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Рядом с Пятигорском в поселке Винсады сгорело кафе «Между булок». Видео масштабного пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. Огонь захватил кафе вечером 4 сентября. На тушение выехали две машины. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Newstracker пишет, что местных жителей новость расстроила: «Очень жаль, это одно из лучших мест, где можно было перекусить. Наверное, кто-то из конкурентов приложил руку».
В Пятигорске полхыает кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU