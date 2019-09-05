2019-09-05T15:41:37+03:00
Происшествия

Пятигорск лишился в огне провокационного кафе

Заведение с игривым названием местные жители называют одним из лучших
Полина ШАПОШНИКОВА
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Рядом с Пятигорском в поселке Винсады сгорело кафе «Между булок». Видео масштабного пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. Огонь захватил кафе вечером 4 сентября. На тушение выехали две машины. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Newstracker пишет, что местных жителей новость расстроила: «Очень жаль, это одно из лучших мест, где можно было перекусить. Наверное, кто-то из конкурентов приложил руку».

В Пятигорске полхыает кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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