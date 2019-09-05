2019-09-05T16:17:18+03:00
Общество

Чеченский двойник Честера Беннингтона перепел легендарный хит Linken Park

Мастерство ребят оценило уже 70 тысяч человек
Антон ШАПОВАЛОВ
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Чеченский двойник Честера Беннингтона перепел легендарный хит Linken ParkЧеченский двойник Честера Беннингтона перепел легендарный хит Linken ParkФото: Евгения СОКОРЕВА
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Музыканты из чеченской рок-группы с колоритным названием «Nohcho» записали кавер на легендарную песню Linken Park "Numb". Ребята сделали это вместе с блогером «Fяchannel», который специализируется на разборе и каверах известных композиций.

Вокалисту группы Рамзану удалось сымитировать тембр, которым исполнял «Numb» покойный Честер Беннингтон. Многие треки, сочиненные коллективом, парень исполняет в таком же стиле. Это и понравилось видеоблогеру, который давно общался с гитаристом группы Анзором. Он предложил им записать кавер именно на этот трек.

У «Nohcho» недавно вышел новый альбом. Некоторые фанаты группы говорят о том, что коллектив только что возродился. О каких-то концертах ребята еще не заикаются, но подогревают интерес слушателей новыми каверами или видео с репетиций.

Чеченец поет Numb.

ИСТОЧНИК KP.RU

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