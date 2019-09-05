На Ставрополье женщины сделали 5784 аборта

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-05T16:12:25+03:00

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В прошлом году в Ставропольском крае принято 31 418 родов. На свет появилось 31 672 ребенка. В том числе 364 двойняшек и 6 тройняшек.

Снизилось количество преждевременных родов, сообщили в краевом минздраве. Женщинам из группы риска уделяется повышенное внимание. В итоге за год показатель младенческой смертности снизился на 15,2%, а материнской — больше чем на 50%. А еще беременные женщины стали делать меньше абортов. Если в 2017 зарегистрировано 5853 прерванных беременностей, в 2018 году - 5784.

А вот тем, кто наоборот мечтает о ребенке, помогает процедура ЭКО, к которой прибегли 1562 пациентки. 35,2% из низ оказались в положении. Родилось 445 детей «из пробирки».

ИСТОЧНИК KP.RU