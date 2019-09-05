Подставляйте кружки: кофейня Ставрополя бесплатно напоит кофе
Нужно принести свою кружку и, желательно, батарейки
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7 сентября в молодежном пространстве «Лофт» пройдет день, посвященный экологии. В честь этого пришедших со своей кружкой гостей напоит ароматным напитком местная кофейня. С 13:00 начнутся мастер-классы по флюидарту, скрапбукингу, Eco-friendly life. Кроме кружек, с собой просят приносить батарейки, в «Лофте» пройдет их сбор для правильной утилизации.
ИСТОЧНИК KP.RU