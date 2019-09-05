От красоты приютского кота захватывает дух

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-05T17:03:57+03:00

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Крупный черный кот с фантастической способностью (доступной только хвостатым) получаться на фото, прозван приютскими волонтерами просто: Котовский. 9-месячный кот обучен жизни в квартире, в том числе решен деликатный вопрос с лотком.

Котовский пережил травму задней лапы и пока хромает, но волонтеры уверяют, что хромота пройдет, а Котовский останется с хозяином надолго. От его красоты захватывает дух: меху позавидовали бы все шубообладательницы. Но разве в красоте дело? Каждому человеку, особенно осенью, нужен теплый кот. Если вы видите его лежащим на ваших коленях, то позвоните девушке, которая отдает его в хорошие руки, по телефону: 8-962-448-33-55 (Марина).

ИСТОЧНИК KP.RU