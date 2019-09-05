В Ингушетии осудили одного из нападавших на почту в Карабулаке

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-05T19:50:36+03:00

Шестеро мужчин в феврале 2019 ограбили почту на 400 тыс рублей

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4 года колонии строгого режима получил участник нападения в феврале 2019 года на почту в городе Карабулаке.

Напомним, 6 мужчин вооруженные до зубов, ограбили почту на 400 тыс рублей, которые предназначались на выплату пенсий.

Пять сообщников осужденного под стражей, до этого двое из них услышали приговор. Шестой преступник, который выстрелил в охранника, скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU