2019-09-05T21:07:36+03:00
Общество

Дагестанец заехал на мойку и остался без машины: видео

Такого шокированный мужчина точно не ожидал увидеть
Полина ШАПОШНИКОВА
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Дагестанец удачно помыл машинуДагестанец удачно помыл машинуФото: Александр БОЙКО
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Мужчина в Дагестане не смог сдержать реакцию, увидев, что стало с его машиной после работы сотрудников мойки. Весь салон залит белой пеной. Сидения, руль, коврики…Зато не осталось ни одного грязного места. Правда после такой уборки машина вряд ли заведется.

Владелец напустился на сотрудницу мойки:

- Зачем машину было мыть керхером? Вся проводка сгорела в машине! Ты теперь должна машину!

Растерянная девушка при этом потеряла дар речи.

Дагестанец лишился машины, отправив её на мойку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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