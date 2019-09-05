2019-09-05T21:17:52+03:00
Происшествия

На Ставрополье в угнанной у родителей ОКЕ погиб ребенок

5 мальчишек угнали машину родителей покататься по селу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Вечером 5 сентября на полевой дороге рядом с селом Дербетовка Апанасенковского района опрокинулась "ОКА", в которой погиб ребенок. Пятеро мальчишек 7 и 9 классов угнали родительскую машину. Несовершеннолетний не справился с управлением и допустил опрокидывание. На месте аварии умер 13-летний мальчик, сидевший на переднем сидении. Его просто выбросило из окна машины. Еще 2 ребенка получили травмы, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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