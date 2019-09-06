2019-09-06T07:44:27+03:00
Общество

Больше миллиона рублей собрано семьям погибших на Ставрополье летчиков

О сборе было объявлено в соцсетях
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

За 12 часов для семей погибших в штурмовике СУ-25УБ на Ставрополье майора Юрия Борцова и капитана Артема Лычева неравнодушные люди собрали более миллиона рублей. Сбор был организовали в соцсетях. Сотни людей присылали по 400 рублей, 500, 1000... В итоге набежала приличная сумма. Сбор будет продолжен и дальше. Сообщается, что у Юрия Борцова осталось трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье в угнанной у родителей Оке погиб ребенок
Дагестанец заехал на мойку и остался без машины: видео
Пожар у горы Кисловодска локализован
В Ингушетии осудили одного из нападавших на почту в Карабулаке
Авиабомбу обезвредили в Чечне
Управляющий банка в Дагестане оформил 108 фиктивных кредитов
В Кисловодске у горы Кольцо большой пожар
Жительница КЧР потеряла все деньги, пытаясь "намайнить биткоинов"
От красоты приютского кота захватывает дух
Главный архитектор Ставрополья: «Проект «Городская среда» существенно меняет облик городов»
Подставляйте кружки: кофейня Ставрополя бесплатно напоит кофе
На Ставрополье женщины сделали 5784 аборта
Чеченский двойник Честера Беннингтона перепел легендарный хит Linken Park
Велосипедиста насмерть сбил грузовик в Невинномысске
Пятигорск лишился в огне провокационного кафе
Кадыров восхищён шуткой Путина о высокой рождаемости в Чечне
За маломобильными жителями Ставрополя в день выборов пришлют машину