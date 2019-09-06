Больше миллиона рублей собрано семьям погибших на Ставрополье летчиков

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-06T07:44:27+03:00

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За 12 часов для семей погибших в штурмовике СУ-25УБ на Ставрополье майора Юрия Борцова и капитана Артема Лычева неравнодушные люди собрали более миллиона рублей. Сбор был организовали в соцсетях. Сотни людей присылали по 400 рублей, 500, 1000... В итоге набежала приличная сумма. Сбор будет продолжен и дальше. Сообщается, что у Юрия Борцова осталось трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU