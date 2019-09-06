2019-09-06T09:58:04+03:00
Общество

В Думе Ставрополья предложили не расстраивать школьников оценками

Председатель краевого парламента Игорь Лавров предложил сначала дать детям возможность полюбить учебу
Полина ШАПОШНИКОВА
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А по физкультуре оценки предложено и вовсе отменить во всех классахА по физкультуре оценки предложено и вовсе отменить во всех классах
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В Думе Ставропольского края предложили отменить оценки для младшеклассников. Председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Игорь Лавров пояснил, что таким образом малыши не будут расстраиваться и станут ходит в школу с удовольствием.

Он предложил вводить оценки только в старших классах, когда уже необходимо проявлять лидерские качества, приводит его слова Newstracker. Но есть предметы, по которым и в старших классах не нужны оценки, полагает Лавров. Например, физкультура: «Не стоит ребят отталкивать от предмета плохими оценками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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