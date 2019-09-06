Ингушская прокуратура блокирует сайты

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-06T09:52:52+03:00

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Прокуратура Назранского района обнаружила в интернете 25 сайтов, на которых можно было купить водительские права. Причем за липовый документ расплачивались по-разному. Сервис также предоставлял доставку, передает пресс-служба ведомства.

- В связи с этим прокуратурой района в суд направлено 25 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации и их закрытии, - сказано в сообщении Прокуратуры.

Магасский районный суд рассмотрел требования ведомства и полностью их удовлетворил. Сейчас эти 25 сайтов заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU