Экс-сотрудник сотовой связи на Ставрополье продавал информацию об абонентах

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-06T11:29:13+03:00

За данные о звонках ему заплатили несколько клиентов

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Бывший сотрудник компании сотовой связи на Ставрополье обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации.

С августа по октябрь 2018 года он в одном из мессенджеров сообщил, что за деньги предоставит детализацию одного из операторов сотовой связи. К нему обратились несколько людей . Обвиняемый копировал данные и передавал обратившимся им детализацию соединений конкретных абонентов Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU