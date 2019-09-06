2019-09-06T12:26:17+03:00
Происшествия

В Железноводске 11 незаконных строений подлежат сносу

Этим обязали заняться собственников
Полина ШАПОШНИКОВА
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11 объектов, разрешение на строительство которых не выдавалось, возведено в Железноводске. Самострои обнаружила комиссия по сносу и демонтажу. Это 8 гаражей, два торговых павильона и металлический забор. Собственники должны снести их самостоятельно, или это в принудительном порядке сделает администрация. Всего в этом году в Железноводске обнаружено больше 50 самостроев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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