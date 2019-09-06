В Железноводске 11 незаконных строений подлежат сносу
Этим обязали заняться собственников
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11 объектов, разрешение на строительство которых не выдавалось, возведено в Железноводске. Самострои обнаружила комиссия по сносу и демонтажу. Это 8 гаражей, два торговых павильона и металлический забор. Собственники должны снести их самостоятельно, или это в принудительном порядке сделает администрация. Всего в этом году в Железноводске обнаружено больше 50 самостроев.
ИСТОЧНИК KP.RU