Женщина на Ставрополье обиделась на знакомого и выдумала преступление

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-06T14:10:50+03:00

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39-летняя женщина из Арзгирского района обвинила знакомого в том, что он забрал у нее из паспорта 5 тыс рублей. Она пояснила, что в ходе перепалки мужчина выхватил паспорт из рук, который вернул, но уже без денег, находившихся в обложке документа. Оказалось, что заявление в полицию стало местью, а информация не соответствует действительности. За ложный донос возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU