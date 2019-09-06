Обожжённые кресты и треснутые надгробия: в Дагестане пожар уничтожил кладбище
В дагестанском Хасавюрте огонь полностью уничтожил огромное кладбище. На месте остались лишь обожжённые кресты треснутые надгробия.
— Пожар на азербайджанском кладбище в Хасавюрте произошёл 4 сентября. Приняты все необходимые меры — приехавшие на место сотрудники локализовали и потушили огонь. Площадь возгорания — 3 гектара, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Причины возгорания до сих пор неизвестны. В социальных сетях местные жители предполагает, что кто-то мог намеренно поджечь «азербайджанское» кладбище. Однако эта версия пока не имеет никаких официальных подтверждений.
В Хасавюрте горит кладбище.
ИСТОЧНИК KP.RU
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