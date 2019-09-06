В Ставрополе театр объявил кастинг без ограничений
Оставить офисную работу и пойти в актеры есть возможность у каждого жителя краевого центра
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Кастинг в театр пройдет в Ставрополе с 18 по 20 октября в рамках всероссийского конкурса «Народный театр». Конкурсанты смогут познакомится с актрисой Валерий Шкирандо и, возможно, получат пропуск в закулисье на постоянной основе. Актерского образования для участия в прослушивании не нужно. Достаточно подать заявку на сайте роскультцентр.рф и прийти в Лермонтовский театр.
Финалисты смогут играть на сцене с профессионалами.
ИСТОЧНИК KP.RU