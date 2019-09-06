2019-09-06T14:52:24+03:00
Общество

В Ставрополе театр объявил кастинг без ограничений

Оставить офисную работу и пойти в актеры есть возможность у каждого жителя краевого центра
Полина ШАПОШНИКОВА
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Кастинг в театр пройдет в Ставрополе с 18 по 20 октября в рамках всероссийского конкурса «Народный театр». Конкурсанты смогут познакомится с актрисой Валерий Шкирандо и, возможно, получат пропуск в закулисье на постоянной основе. Актерского образования для участия в прослушивании не нужно. Достаточно подать заявку на сайте роскультцентр.рф и прийти в Лермонтовский театр.

Финалисты смогут играть на сцене с профессионалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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