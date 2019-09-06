На Северном Кавказе разыскивают криминального авторитета на элитном авто

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-06T16:18:57+03:00

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Уголовный розыск МВД рассылает новые ориентировки об особо опасных преступниках, которые скрываются от правосудия на воле. На этот раз сотрудники ведомства ищут 44-летнего криминального авторитета Мамикона Арутюняна.

Согласно тексту ориентировки, его уже ранее судили. Скорее всего, мужчина разъезжает на белой Audi Q7, которую выпустили в 2013 году. Причем номера на автомобиле могут меняться.

- Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. С ним может находится гражданка Мкртчян (Пономарчук) Анжела Викторовна, которой около сорока лет, - сказано в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU