На Северном Кавказе разыскивают криминального авторитета на элитном авто
Мужчину хотят арестовать за убийство
На Северном Кавказе разыскивают криминального авторитета на элитном авто
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Уголовный розыск МВД рассылает новые ориентировки об особо опасных преступниках, которые скрываются от правосудия на воле. На этот раз сотрудники ведомства ищут 44-летнего криминального авторитета Мамикона Арутюняна.
Согласно тексту ориентировки, его уже ранее судили. Скорее всего, мужчина разъезжает на белой Audi Q7, которую выпустили в 2013 году. Причем номера на автомобиле могут меняться.
- Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. С ним может находится гражданка Мкртчян (Пономарчук) Анжела Викторовна, которой около сорока лет, - сказано в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии.
ИСТОЧНИК KP.RU