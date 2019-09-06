На Ставрополье компанию-мусоросборщика оштрафовали на 2,9 млн

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-06T16:46:36+03:00

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Арбитражный суд Ставропольского края завершил рассматривать заявление Росприроднадзора. В ведомстве выяснили, что свалку в Благодарном, на которую постоянно жаловались местные жители, организовала компания, занимающаяся вывозом мусора.

По данным Росприроднадзора, «Научно-производственное объединение «Центр экологического сопровождения предприятий» неправильно хранило особо вредный мусор: покрышки, офисные кресла и прочие предметы этих классов опасности. Мусорка не была оборудована, оттого почва серьезно загрязнилась.

Сотрудники Росприроднадзора провели обследование территории, чтобы выяснить сумму ущерба. Площадь свалки была почти четыре тысячи квадратных метра, а высота мусорных нагромождений - до метра. В ведомстве насчитали ущерба на 2,9 миллиона рублей. Компания-организатор свалки обязана его возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU