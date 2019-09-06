Учителем из Махачкалы заинтересовалась прокуратура после резкого "ультиматума"

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-06T17:08:01+03:00

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Прокуратура Дагестана проверяет слова учительницы из Махачкалы, которая отчитала родителей своих учеников за отсутствие подарков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце августа по социальным сетям пронеслась аудиозапись, на которой педагог «выдвигал ультиматумы», укорял родителей за отсутствие подарков на ее профессиональные праздники и требовал деньги на новые парты. Вот небольшая цитата из выпада учителя:

- Я вам выдвигаю ультиматум. Если мы завтра не соберемся в школе, не решим, что мы будем делать с ремонтом и с покупкой парт, я клянусь вам, что я вас брошу и возьму другой класс.

ИСТОЧНИК KP.RU