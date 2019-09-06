"Синтоловый качок" поменял блогинг на работу массажистом по вызову

СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-06T20:06:15+03:00

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Любимец хейтеров Кирилл Терешин, он же "Руки-Базуки", рассказал о намерении бросить блогинг, который позволял ему жить не работая. Вместо этого он намерен заняться частным бизнесом - массажировать "красивых девушек".

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

Так внезапно "Синтоловый качок" прозрел после того, как к нему пришла погостить новая девочка, которая на видео предстала в легком черном халате. "Руки-Базуки" отрабатывал на ней новые знания того, как надо делать массаж.

Отметим, что девушка начала получать удовольствие не сразу. Когда Терешин активно массировал ноги и бедра, модель почти никак не реагировала. Но позже "Синтоловый качок" добился первых довольных возгласов.

- Я думала, это будет очень грубо. А оказывает, все легко, - удивилась девушка.

- Не, начинаю нежно. К грубости я не привык, - шутливо ответил Терешин, на что услышал кокетливое оханье.

Правда, немного погодя девушка начала слишком дико реагировать на прикосновения фрика. Но тому все нравилось, и, со слов леди, ощущения ее тоже устраивали.

- Я впервые слышу, что девушке нравятся мои руки. Обычно они их ненавидят, - заметил "Руки-Базуки". - Ребята, как думаете, может, мне надо делать девушкам массаж по вызову?

Первый сеанс Терешина-массажиста по вызову.

ИСТОЧНИК KP.RU