Бывший министр природы КБР попал под следствие за многомиллионную растрату

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-07T12:17:34+03:00

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В Кабардино-Балкарии бывший министр природных ресурсов и экологии попа под следствие за растрату 6,3 млн рублей. Подрядчик не закончил работы, а чиновник уже перечислил ему оплату.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в прокуратуре, работы по укреплению берега реки Баксан обошлись министерству в 6,3 миллиона. Позже выяснилось, что подрядчики потрудились лишь на 2,6 млн рублей. Итого — 3,7 млн были уплачены напрасно.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу по статье «превышение должностных полномочий». Его передали в Нальчикский городской суд. Экс-министру грозит до 7 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU