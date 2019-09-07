Бывший министр природы КБР попал под следствие за многомиллионную растрату
В Кабардино-Балкарии бывший министр природных ресурсов и экологии попа под следствие за растрату 6,3 млн рублей. Подрядчик не закончил работы, а чиновник уже перечислил ему оплату.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в прокуратуре, работы по укреплению берега реки Баксан обошлись министерству в 6,3 миллиона. Позже выяснилось, что подрядчики потрудились лишь на 2,6 млн рублей. Итого — 3,7 млн были уплачены напрасно.
Прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу по статье «превышение должностных полномочий». Его передали в Нальчикский городской суд. Экс-министру грозит до 7 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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