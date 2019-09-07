Самюэль Это’О завершил карьеру

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-07T14:26:22+03:00

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Легендарный камерунец Самюэль Это’О объявил о завершении своей карьеры. Нападающий рассказал об этом в своём Instagram.

— Это конец. Иду вперёд, к новым испытаниям, новому вызову. Спасибо вам огромное за любовь и бесконечный адреналин, — написал Это’О.

Российским фанатам камерунец в первую очередь запомнился по выступлениям за махачкалинский «Анжи». Нападающий провёл за дагестанскую команду 53 матча и забил 25 мячей.

Кроме того, Это’О выступал за «Реал», «Барселону», «Интер», «Челси», а также ещё несколько чуть менее именитых команд. Карьеру футболист закончил в футбольном клубе «Катар СК». На счету бомбардира 588 игр и 293 гола. Самюэль четырежды становился лучшим футболистом Африки, выиграл олимпийский чемпионат 2000 года и два Кубка африканских наций. Трижды выигрывал Лигу чемпионов — с Барселоной (2005, 2008) и с Интером (2009).

setoo9 THE END! VERS UN NOUVEAU D FI... Merci vous tous big love, adrenaline!

ИСТОЧНИК KP.RU