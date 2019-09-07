Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: дата и время
Когда бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье? Где будет прямая трансляция, во сколько она начнется и когда стартует главный бой осени — на все эти вопросы отвечает «Комсомолка».
Трансляция UFC 242 в Абу-Даби начнётся в 17:30 по мск. Бои в прямом эфире будет транслировать «Первый канал».
Расписание боёв предварительного карда:
17:30: Омари Ахмедов (Россия) — Зак Каммингс / средний вес;
18:00: Муслим Салихов (Россия) — Нордин Талеб / полусредний вес;
19:30: Лиана Джоджуа — Сара Морас/женщины / легчайший вес;
20:00: Зубайра Тухугов (Россия) — Лерон Мерфи / полулёгкий вес.
Расписание боёв основного карда:
21:00: Майрбек Тайсумов (Россия) — Карлос Диего Феррейра / лёгкий вес;
21:30: Шамиль Абдурахимов (Россия) — Кёртис Блэйдс / тяжёлый вес;
22:00: Ислам Махачев (Россия) — Дэйви Рамос / лёгкий вес;
22:30: Эдсон Барбоза — Пол Фелдер / лёгкий вес;
ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ
23:00: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Дастин Порье / лёгкий вес.
Все о бое Нурмагомедов - Порье
Судьбу чемпионского титула в лёгком весе Хабиб и Порье решат в 5 раундах по 5 минут. Если к этому моменту оба соперника останутся на ногах и будут в состоянии продолжать схватку, судьбу пояса решат судьи.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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