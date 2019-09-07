2019-09-07T15:25:15+03:00
Спорт

Когда бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: дата и время

Прямая трансляция боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: когда посмотреть, где и на каком канале
Андрей ЗОБОВ
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Фото: ru.ufc.comФото: ru.ufc.com
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Когда бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье? Где будет прямая трансляция, во сколько она начнется и когда стартует главный бой осени — на все эти вопросы отвечает «Комсомолка».

Трансляция UFC 242 в Абу-Даби начнётся в 17:30 по мск. Бои в прямом эфире будет транслировать «Первый канал».

Расписание боёв предварительного карда:

17:30: Омари Ахмедов (Россия) — Зак Каммингс / средний вес;

18:00: Муслим Салихов (Россия) — Нордин Талеб / полусредний вес;

19:30: Лиана Джоджуа — Сара Морас/женщины / легчайший вес;

20:00: Зубайра Тухугов (Россия) — Лерон Мерфи / полулёгкий вес.

Расписание боёв основного карда:

21:00: Майрбек Тайсумов (Россия) — Карлос Диего Феррейра / лёгкий вес;

21:30: Шамиль Абдурахимов (Россия) — Кёртис Блэйдс / тяжёлый вес;

22:00: Ислам Махачев (Россия) — Дэйви Рамос / лёгкий вес;

22:30: Эдсон Барбоза — Пол Фелдер / лёгкий вес;

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

23:00: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Дастин Порье / лёгкий вес.

Все о бое Нурмагомедов - Порье

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Судьбу чемпионского титула в лёгком весе Хабиб и Порье решат в 5 раундах по 5 минут. Если к этому моменту оба соперника останутся на ногах и будут в состоянии продолжать схватку, судьбу пояса решат судьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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